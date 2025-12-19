На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Опрос показал уровень доверия россиян Путину

ФОМ: Путину доверяют 78% опрошенных россиян
close
РИА «Новости»

Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 78% россиян (без изменений за неделю). Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Социологи добавили, что 81% опрошенных граждан оценивают положительно работу главы государства. В свою очередь работу российского правительства положительно оценили 54% участников опроса. О работе премьер-министра страны Михаила Мишустина хорошо высказались 58% респондентов.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин никогда официально не уходит в отпуск, поскольку функции главы государства не предусматривают возможности полноценного отдыха. Песков отметил, что изредка президенту удается выкроить несколько выходных дней. Однако даже в эти дни президент продолжает выполнять свои обязанности, добавил пресс-секретарь.

Сам Путин отмечал пользу полноценного летнего отдыха, который помогает не только поправить здоровье, но и укрепить семью. Как подчеркнул российский лидер, данная тема очень важна как с экономической точки зрения, так и с социальной.

Ранее глава ВЦИОМ оценил, насколько россияне доверяют Трампу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Снотворная тарелка: какие продукты помогут мозгу успокоиться и заснуть быстрее
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами