Опрос показал уровень доверия россиян Путину

Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 78% россиян (без изменений за неделю). Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Социологи добавили, что 81% опрошенных граждан оценивают положительно работу главы государства. В свою очередь работу российского правительства положительно оценили 54% участников опроса. О работе премьер-министра страны Михаила Мишустина хорошо высказались 58% респондентов.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин никогда официально не уходит в отпуск, поскольку функции главы государства не предусматривают возможности полноценного отдыха. Песков отметил, что изредка президенту удается выкроить несколько выходных дней. Однако даже в эти дни президент продолжает выполнять свои обязанности, добавил пресс-секретарь.

Сам Путин отмечал пользу полноценного летнего отдыха, который помогает не только поправить здоровье, но и укрепить семью. Как подчеркнул российский лидер, данная тема очень важна как с экономической точки зрения, так и с социальной.

Ранее глава ВЦИОМ оценил, насколько россияне доверяют Трампу.