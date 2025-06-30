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Глава ВЦИОМ оценил, насколько россияне доверяют Трампу

Глава ВЦИОМ заявил, что каждый президент США «на подозрении» у россиян
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Piroschka Van De Wouw/Reuters

Сегодня россияне, в основном, не доверяют США, независимо от того, кто руководит этой страной, заявил глава ВЦИОМ Валерий Федоров в интервью «Газете.Ru».

«После стольких лет противостояния с Америкой россияне американцам не верят. Кто бы ни руководил США — демократы, республиканцы, Трамп, Байден, Сатана — мы американцам не доверяем. Когда-то доверяли, кто бы ими ни руководил, а сейчас не доверяем, кто бы ими ни руководил», — сказал он.

От Дональда Трампа у россиян «двоякое впечатление», добавил Федоров. С одной стороны, именно Трамп когда-то начал поставлять летальное оружие ВСУ. С другой, он готов учитывать интересы России и хочет быть посредником в мирных переговорах, что россияне одобряют. Однако это не значит, что российское общество полностью верит этому политику. Коротко отношение россиян к новому американскому лидеру Федоров охарактеризовал поговоркой: «Доверяй, но проверяй».

«Доверяем частично, но очень проверяем, он у нас на большом подозрении, как и любые американские политики», — резюмировал глава ВЦИОМ.

Подробнее о том, почему российское общество разучилось мечтать, и как россияне реагирует на военные действия на Украине — в интервью Федорова «Газете.Ru».

Ранее Трамп раскрыл условия, при которых готов поехать на переговоры по Украине в Стамбул.

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