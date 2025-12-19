На Западе оценили попытки ЕС конфисковать замороженные активы РФ

Неспособность Европейского союза (ЕС) договориться об использовании замороженных активов РФ подчеркивает разногласия внутри объединения. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Неспособность ЕС договориться о передаче Украине десятков миллиардов долларов из российских средств подчеркивает разногласия внутри союза относительно того, насколько далеко его страны готовы зайти в противостоянии с Россией», — говорится в материале.

15 декабря в Арбитражный суд Москвы поступило исковое заявление ЦБ РФ к Euroclear на 18,1 трлн рублей. В бельгийском депозитарии хранятся €180 млрд замороженных активов российского регулятора.

19 декабря лидеры Евросоюза согласовали финансирование Украины до €90 млрд в 2026–2027 годах за счет средств общего бюджета блока. Помощь будет оформлена в виде беспроцентного кредита. Идея задействовать замороженные российские активы для прямого финансирования Киева в итоговое решение включена не была.

Ранее сообщалось, что Euroclear может потерять €16 млрд в России в случае изъятия активов РФ в ЕС.