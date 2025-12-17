Трамп выразил негодование в связи с нехваткой камер в университете во время стрельбы

Трамп возмутился недостатком камер в Брауновском университете, где была стрельба

Президент США Дональд Трамп возмутился отсутствием достаточного количества камер видеонаблюдения в Брауновском университете, где несколькими днями ранее произошла стрельба. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

По его словам, этому нет никакого оправдания.

Стрельба в Брауновском университете в городе Провиденс (штат Род-Айленд, США) произошла 13 декабря. В ходе атаки два человека не выжили, а девять получили ранения. Практически все жертвы — студенты университета. По информации журналистов, семеро из раненых находятся в тяжелом состоянии. После совершения преступления злоумышленник скрылся и находился в розыске.

15 декабря заявил мэр города Бретт Смайли сообщил, что задержанный после стрельбы в университете будет освобожден из-под стражи.

