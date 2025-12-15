На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Эксперт объяснил, почему США не пойдут на условия Киева по отказу от НАТО

Политолог Ткаченко: США не будут давать Украине гарантий безопасности
true
true
true
close
Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Требование украинского лидера Владимира Зеленского о гарантиях безопасности по аналогии с пятой статьей НАТО, взамен на отказ от вступления в альянс, является заведомо неприемлемыми для США. Такое мнение в интервью газете «Взгляд» высказал профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко.

«Если же представить, что Штаты пойдут на предложение, озвученное Украиной, то это будет означать лишь одно: прямое военное столкновение Америки и России становится практически неизбежным. Вашингтон это прекрасно понимает и ни за что не пойдет на поводу у Киева», – подчеркнул политолог.

Он также напомнил, что президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Украину в НАТО никто не ждет. Эксперт недоумевает, где в данной ситуации Киев увидел предмет для торга.

14 декабря в Берлине прошли переговоры США и Украины, на которых стороны в очередной раз обсуждали мирный план главы Белого дома Дональда Трампа. Еще до начала диалога украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев может отказаться от членства в НАТО в обмен на юридически обязывающие гарантии безопасности со стороны Вашингтона и Брюсселя. Спецпосланник президента Соединенных Штатов Стивен Уиткофф после встречи сообщил о «значительном прогрессе». При этом СМИ охарактеризовали переговоры как сложные и изнурительные, сравнив их с перетягиванием каната. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Эстонии заявили, что настаивают на вступлении Украины в НАТО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Российским военным и их семьям увеличат выплаты с 1 января 2026 года. Какие льготы еще добавят
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами