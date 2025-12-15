Эксперт объяснил, почему США не пойдут на условия Киева по отказу от НАТО

Требование украинского лидера Владимира Зеленского о гарантиях безопасности по аналогии с пятой статьей НАТО, взамен на отказ от вступления в альянс, является заведомо неприемлемыми для США. Такое мнение в интервью газете «Взгляд» высказал профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко.

«Если же представить, что Штаты пойдут на предложение, озвученное Украиной, то это будет означать лишь одно: прямое военное столкновение Америки и России становится практически неизбежным. Вашингтон это прекрасно понимает и ни за что не пойдет на поводу у Киева», – подчеркнул политолог.

Он также напомнил, что президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Украину в НАТО никто не ждет. Эксперт недоумевает, где в данной ситуации Киев увидел предмет для торга.

14 декабря в Берлине прошли переговоры США и Украины, на которых стороны в очередной раз обсуждали мирный план главы Белого дома Дональда Трампа. Еще до начала диалога украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев может отказаться от членства в НАТО в обмен на юридически обязывающие гарантии безопасности со стороны Вашингтона и Брюсселя. Спецпосланник президента Соединенных Штатов Стивен Уиткофф после встречи сообщил о «значительном прогрессе». При этом СМИ охарактеризовали переговоры как сложные и изнурительные, сравнив их с перетягиванием каната. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Эстонии заявили, что настаивают на вступлении Украины в НАТО.