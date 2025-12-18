На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мексика готова выступить посредником в споре между США и Венесуэлой

Шейнбаум заявила о готовности Мексики выступить посредником между США и Венесуэлой
Henry Romero/Reuters

Мексика готова выступить посредником в урегулировании конфликта между США и Венесуэлой. Об этом заявила президент страны Клаудия Шейнбаум, передает ТАСС.

«Чтобы избежать какого бы то ни было вооруженного решения <…> наша позиция должна быть всегда ясной. Это не должно вмешиваться в наши отношения с США: есть сотрудничество и координация, но у нас есть конституция, и мы обязаны защищать наши принципы», — сказала она.

Шейнбаум добавила, что Мексика выступает за мирное решение конфликтов.

Накануне президент США Дональд Трамп объявил о «полной и всеобъемлющей блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее». Глава Белого дома также признал правительство республики террористической организацией за «кражу» активов Вашингтона, и пообещал: военная активность США вокруг страны будет усиливаться до тех пор, пока Каракас не вернет всю нефть, землю и другие активы.

Правительство Венесуэлы отвергло заявление Трампа, отметив, что республика «никогда больше не станет колонией ни одной империи». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт объяснил, в каком случае Трамп решится на военную операцию в Венесуэле.

Трамп угрожает Венесуэле
