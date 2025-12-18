Эксперт объяснил, в каком случае Трамп решится на военную операцию в Венесуэле

Доказательств того, что режим Николаса Мадуро в Венесуэле — террористический, у президента США Дональда Трампа нет, однако он пытается выставить все так, будто идет борьба с преступниками. Это необходимо, чтобы было что отвечать, если Конгресс Соединенных Штатов попытается привлечь главу Белого дома к ответственности за нарушение конституционных полномочий лидера государства. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал политолог Сергей Станкевич.

В данной ситуации Трампу нельзя «влипать» надолго, поэтому ему нужна быстрая операция, но она возможна, только если в Венесуэле случится мятеж, считает эксперт. Он не исключил, что ЦРУ с помощью шантажа и подкупа сможет организовать переворот.

«Но все это крайне рискованно. Трамп — азартный игрок, которому, строго говоря, терять особенно нечего. Он в последний раз президент, и он готов, видимо, в эту рискованную и азартную игру сыграть. Нам осталось только посмотреть, чем все это закончится», — подытожил Станкевич.

До этого Трамп объявил о «полной и всеобъемлющей блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее». Он также заявил, что признал правительство республики террористической организацией за «кражу» активов Вашингтона, и пообещал, что военная активность США вокруг страны будет усиливаться до тех пор, пока Каракас не вернет всю нефть, землю и другие ресурсы. Правительство Венесуэлы отвергло заявление Трампа, отметив, что республика «никогда больше не станет колонией ни одной империи». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Испания рекомендовала авиакомпаниям не летать над Венесуэлой из-за рисков.