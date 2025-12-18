На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский назвал ключевые гарантии безопасности для Украины

Зеленский назвал гарантиями безопасности пятую статью НАТО и армию в 800 тысяч
Johanna Geron/Reuters

Украина должна иметь юридически обязывающие гарантии безопасности от США формата пятой статьи НАТО о коллективной обороне, а также армию не менее чем в 800 тысяч человек. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, чьи слова приводит УНИАН.

«Для нас принципиальные вещи, чтобы это было проголосовано в Конгрессе США. Чтобы это были гарантии юридически обязывающие. Второе, чтобы это была 5 статья НАТО. Третье, чтобы мы знали, как партнеры будут реагировать в случае повторения агрессии России», — заявил Зеленский.

По его словам, также речь идет об усилении ВСУ, в том числе сохранении численности на уровне «не менее 800 тысяч» человек. Политик отметил, что Киев уже договорился «относительно деталей вооружения», однако документ дорабатывается, поэтому не время обсуждать детали. То же самое касается и последней версии мирного плана США, уточнил глава государства.

До этого газета The New York Times писала, что американские и европейские переговорщики разработали проекты двух документов поддержки Украины после заключения мирного соглашения с Россией. По данным газеты, проекты документов по вопросам безопасности были выработаны после интенсивных переговоров в Берлине в начале недели. В них участвовали представители ЕС, включая Францию, Германию, Италию и Великобританию.

Ранее стало известно, как США будут защищать Украину по гарантиям безопасности.

