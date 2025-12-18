Депутат ГД Колесник: Европа сама себя запугивает Россией

Депутат Государственной думы РФ Андрей Колесник в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал публикацию The Guardian о «запугивании» ГРУ России чиновников Бельгии и Euroclear. По его мнению, европейцы настолько преисполнены запугивания самих себя якобы российской угрозой, что проведение операций какими-либо спецслужбами излишни.

Он также обратил внимание, что российская военная разведка с 2010 года действует под названием не ГРУ (Главное разведывательное управление), а ГУ Генштаба (Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил).

«Но британцы по старой памяти используют прежние аббревиатуры, считая, что такое упоминание вызовет у аудитории больше эмоций», — сказал Колесник.

При этом даже если бы «ГРУ» решило провести некую кампанию, о ней бы никто не узнал, добавил парламентарий.

Как пишет The Guardian, ссылаясь на европейские спецслужбы, бельгийские политики и высокопоставленные лица подверглись «кампании запугивания» якобы со стороны российской разведки, чтобы предотвратить конфискацию замороженных активов Москвы.

По словам авторов публикации, целенаправленное давление якобы оказывалось на ключевых лиц бельгийского депозитария Euroclear, где хранятся замороженные активы России, а также руководство страны.

В материале утверждается, что «ответственность за эту кампанию несет российская военная разведка ГРУ».

