Мерц предложил использовать замороженные в ФРГ активы РФ для поддержки Киева

DPA: Мерц предложил использовать замороженные в ФРГ активы РФ для помощи Киеву

Канцлер Фридрих Мерц предложил использовать активы РФ, замороженные в ФРГ, для поддержки Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство DPA.

«Канцлер Германии Фридрих Мерц намерен выполнить требования Бельгии и предоставить активы Центрального банка России, хранящиеся в Германии, для поддержки Украины», — сказано в публикации.

Еврокомиссия намерена предоставить Украине кредит на два года в размере €90 млрд за счет замороженных российских активов.

18 декабря президент Франции Эммануэль Макрон выразил надежду, что Европейскому союзу удастся принять решение о конфискации замороженных активов России и выдаче Украине так называемого «репарационного кредита».

По его словам, встреча лидеров ЕС чрезвычайна важна, поскольку проходит в ключевой момент. Европа должна показать, что может «защищать свою территорию, своих граждан, свою безопасность, свою экономику, свое сельское хозяйство», утверждает Макрон.

