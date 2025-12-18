На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Звезда сериала «Клуб» объяснила, почему «постарела» в 40 лет

Актриса Задорожная заявила, что не стесняется изменившейся внешности
true
true
true
close
MTV, Golden Line, stasya_ru/Instagam

Звезда сериала «Клуб» Настя Задорожная объяснила хейтерам, почему «постарела» в 40 лет. На критические комментарии она ответила в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Задорожная решила ответить на реплику одного из подписчиков «Капец она постарела». По словам актрисы, после долгих лет работы в кино она знает, как выбрать выгодный ракурс, но не хочет этого и не стесняется изменившейся внешности.

«Я хочу быть настоящей — не потому что мне лень, а чтобы всем было комфортно. Я хочу, чтобы вы жили свою прекрасную жизнь за пределами соцсетей, не стесняясь себя», — говорит она.

Задорожная в 2024 году родила первенца. Она стала матерью за несколько недель до своего 39-летия. Актриса растит Александру вместе с бизнесменом Владимиром Макаровым.

Накануне Сергей Соседов пожаловался, что у него не срослась нога после перелома.

Ранее Иосиф Пригожин раскрыл планы на Новый год.

