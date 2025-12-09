На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путина и Трампа признали одними из самых влиятельных лидеров

Путин и Трамп вошли в топ-5 рейтинга лидеров в Европе по версии журнала Politico
Julia Demaree Nikhinson/AP

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп вошли в топ-5 ежегодного рейтинга европейского издания Politico. Список опубликован на сайте.

Трампа признали наиболее влиятельной фигурой, Путина же поставили на пятое место.

Второе место в рейтинге заняла премьер-министр Дании Метте Фредериксен, третье — канцлер Германии Фридрих Мерц, четвертое — Марин Ле Пен.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте оказались на седьмом и восьмом местах соответственно. Замыкают десятку рейтинга премьер-министр Италии Джорджа Мелони и премьер Британии Кир Стармер.

Президенту Украины Владимир Зеленский занял лишь 14 строчку, а французский лидер Эммануэль Макрон — лишь на 19 месте.

Недавно издание The Indian Express сообщило, что визит президента России Владимира Путина в Индию «потряс» некоторые страны Запада. Визит Путина в Индию, по оценке индийской газеты, останется в истории как свидетельство конца эпохи однополярного мира.

В свою очередь обозреватель газеты The Sunday Times Марк Галеотти заявил, что визит президента РФ Владимира Путина в Индию продемонстрировал тщетность попыток западных стран изолировать РФ.

Ранее Путин заявил о несостоятельности санкционной политики Запада.

