Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп вошли в топ-5 ежегодного рейтинга европейского издания Politico. Список опубликован на сайте.
Трампа признали наиболее влиятельной фигурой, Путина же поставили на пятое место.
Второе место в рейтинге заняла премьер-министр Дании Метте Фредериксен, третье — канцлер Германии Фридрих Мерц, четвертое — Марин Ле Пен.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте оказались на седьмом и восьмом местах соответственно. Замыкают десятку рейтинга премьер-министр Италии Джорджа Мелони и премьер Британии Кир Стармер.
Президенту Украины Владимир Зеленский занял лишь 14 строчку, а французский лидер Эммануэль Макрон — лишь на 19 месте.
Недавно издание The Indian Express сообщило, что визит президента России Владимира Путина в Индию «потряс» некоторые страны Запада. Визит Путина в Индию, по оценке индийской газеты, останется в истории как свидетельство конца эпохи однополярного мира.
В свою очередь обозреватель газеты The Sunday Times Марк Галеотти заявил, что визит президента РФ Владимира Путина в Индию продемонстрировал тщетность попыток западных стран изолировать РФ.
Ранее Путин заявил о несостоятельности санкционной политики Запада.