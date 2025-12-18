В Японии высказались за обладание ядерным оружием

Неназванный чиновник, отвечающий за вопросы национальной безопасности в канцелярии премьер-министра Японии Санаэ Такаити, считает, что Токио нужно ядерное оружие. Его слова приводит агентство Kyodo.

«Я считаю, что Японии необходимо обладать ядерным оружием», — сказал чиновник.

Япония придерживается трех неядерных принципов — не иметь, не производить, не ввозить ядерное оружие.

В конце октября премьер-министр Санаэ Такаити, выступая в парламенте с программной речью после вступления в должность, уклончиво ответила на приверженность трем неядерным принципам политики Японии. Она заявила, что пока не время говорить о конкретных формулировках будущей оборонной стратегии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия следит за заявлениями нового премьер-министра Японии о пересмотре принципов оборонной политики, которые сейчас предполагают в том числе безъядерный статус страны.

Ранее Захарова назвала провокационными заявления Японии о ядерной политике.