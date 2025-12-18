На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
У Сергея Соседова не срослась нога: «Месяц мучаюсь»

У критика Соседова за месяц не срослась сломанная лодыжка
Пресс-служба НТВ

Музыкальный критик Сергей Соседов признался, что у него не срослась сломанная месяц назад нога. Его цитирует Ura.ru.

«Мне сделали рентген, и выяснилось, что ничего не срослось», — сказал он.

Соседову придется еще около месяца ходить в гипсе, чего критик не ожидал.

«Это настолько неприятно — прыгать на костылях! Я весь этот месяц мучаюсь!» — пожаловался он.

Критик добавил, что у него простой перелом без смещения, однако он плохо заживает. Несмотря на травму, в течение месяца Соседов выходил в театры и выезжал на съемки.

Теперь эксперт не исключает, что ему придется делать операцию.

Сергей Соседов сломал ногу на улице, возвращаясь домой после бассейна.

Недавно Сергей Соседов заявил, что Пугачева «развлекает себя» выпуском новых песен.

Ранее звезда «Иванушек International» рассказал о необычной аллергии у беременной жены.

