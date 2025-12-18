На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Песков назвал G7 отжившей организацией

Песков: РФ считает G7 отжившим форматом, который находится в стадии деградации
Virginia Mayo/AP

В Кремле полагают, что G7 представляет собой устаревший формат, переживающий период упадка. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Россия 24».

Он также подчеркнул, что у России по-прежнему отсутствует интерес к возвращению в состав «Большой семерки».

«Считаем, что это отживший себя формат, который находится в стадии деградации. Однозначно совершенно, что «Большая семерка» находится в стадии деградации с точки зрения потенциала экономического развития, с точки зрения населения и демографических процессов, с точки зрения вклада в развитие глобальных технологий», — заявил Песков.

9 декабря издание Defense One сообщило, что Вашингтон рассматривает возможность «отрыва» Австрии, Венгрии, Италии и Польши от Евросоюза. Якобы планируется создать альтернативный формат G7 под названием Core 5 (C5), в который войдут США, Китай, Россия, Индия и Япония. Алексей Пушков, член Совета Федерации, заявил, что отделение Италии, Венгрии, Австрии и Польши от ЕС означало бы «конец Евросоюза».

Ранее сообщалось, что G7 и Евросоюз обсуждают полный запрет морских перевозок нефти России.

