Полиция Финляндии поступила ответственно, признав отсутствие признаков гибридного влияния России и не усугубляя русофобию. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга.

«Было открыто признано, что свидетельств причастности иностранных государств ни к одному из инцидентов, которые местными журналистами ранее приписывались России, не обнаружено», — сказала она.

Вместе с тем Захарова отметила, что нет «ничего сенсационного в выводах финской полиции». Она уверена, что к подобному выводу мог бы прийти «любой здравомыслящий человек».

До этого премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что Россия якобы будет угрозой для Европы в «ближайшем будущем». Такое заявление он сделал на встрече лидеров Болгарии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии и Швеции. В контексте конфликта на Украине он заявил, что мир «как никогда близок», однако якобы нет «никаких признаков того, что Россия действительно хочет мира».

Ранее Финляндия построила на границе с Россией 140 км забора.