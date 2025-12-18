На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ похвалили полицию Финляндии

Захарова: полиция Финляндии поступила ответственно, признав отсутствие влияния РФ
true
true
true
close
Алексей Филиппов/РИА Новости

Полиция Финляндии поступила ответственно, признав отсутствие признаков гибридного влияния России и не усугубляя русофобию. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга.

«Было открыто признано, что свидетельств причастности иностранных государств ни к одному из инцидентов, которые местными журналистами ранее приписывались России, не обнаружено», — сказала она.

Вместе с тем Захарова отметила, что нет «ничего сенсационного в выводах финской полиции». Она уверена, что к подобному выводу мог бы прийти «любой здравомыслящий человек».

До этого премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что Россия якобы будет угрозой для Европы в «ближайшем будущем». Такое заявление он сделал на встрече лидеров Болгарии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии и Швеции. В контексте конфликта на Украине он заявил, что мир «как никогда близок», однако якобы нет «никаких признаков того, что Россия действительно хочет мира».

Ранее Финляндия построила на границе с Россией 140 км забора.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Подросток выпил своей крови по совету из TikTok и чуть не умер. Почему людям противопоказан вампиризм
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами