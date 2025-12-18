Песков рассказал о графике Путина на следующий год

Песков: график Путина в следующем году будет активным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что 2026 год обещает быть насыщенным в рабочем графике Владимира Путина. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

«График (Путина — прим. ред.), я уверен, в следующем году будет не менее активным», — подчеркнул Песков.

8 декабря на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам президент Владимир Путин обозначил шесть ключевых задач для правительства в части реализации нацпроектов и государственной политики в 2026 году. Среди прочего, глава государства призвал правительство подготовить комплексные решения для перелома негативной демографической тенденции.

Помимо этого, Путин распорядился незамедлительно начать претворение в жизнь плана структурных преобразований в экономике, рассчитанного до 2030 года. В качестве третьего приоритета для кабинета министров президент выделил трансформацию структуры внешней торговли, нацеленную на повышение ее технологичности.

Ранее сообщалось, что Турция ждет Путина с официальным визитом.