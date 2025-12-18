На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
США сняли несколько антироссийских санкций

США исключили из списка санкций против РФ семь юридических и двух физических лиц
rarrarorro/Shutterstock/FOTODOM

США исключили из списка антироссийских санкций семь юридических и двух физических лиц. Об этом говорится на сайте управления по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США.

В ведомстве уточнили, что санкции были сняты с россиянина Дмитрия Бугаенко и гражданки Финляндии Евгении Дремовой.

Накануне СМИ сообщили о подготовке Вашингтоном новых санкций против России на случай провала мирной сделки по Украине. По данным Bloomberg, они могут коснуться «теневого флота» РФ, а также трейдеров, которые обеспечивают транспортировку нефти по морю. Об ограничениях могут объявить уже на этой неделе.

Ранее издание Politico писало, что президент США Дональд Трамп рассчитывает достигнуть принципиальных договоренностей к 25 декабря. О том, как продвигаются переговоры по урегулированию конфликта, — в материале «Газеты.Ru».

16 декабря глава американского минфина Скотт Бессент заявил, что Соединенные Штаты в последние годы стали очень ленивыми в вопросе санкций. По словам министра, подобные меры могут быть эффективны, если они соблюдаются в полной мере. При этом для получения наибольшего эффекта ведомство сегодня проводит регулярный пересмотр рестрикций.

Ранее в США раскрыли потери американского бизнеса от западных санкций против России.

Отношения России и США
