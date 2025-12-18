Страны Прибалтики проявляют дегенеративное верноподданичество, продолжая поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.

Дипломат обратила внимание на онлайн-встречу контактной группы в формате «Рамштайн». В ходе мероприятия прибалтийские страны отчитались, что вложили в поддержку Украины 0,25% ВВП.

«Смешно, правда? Какое-то дегенеративное верноподданичество они проявляют. Всего на троих они собираются раскошелиться почти на 500 миллионов евро», — сказала Захарова.

Захарова добавила, что заявления стран Запада о планах продолжить поддержку Украины говорят об отсутствии стремления к миру.

Также в ходе брифинга Захарова заявила, что так называемая «коалиция желающих» разрабатывает сценарии, направленные на оккупацию Украины, вместо того чтобы сконцентрировать усилия на дипломатическом урегулировании кризиса. Также дипломат подчеркнула, что размещение западных военных контингентов на украинской территории неприемлемо для России.

Ранее Захарова призвала «бить в колокола» из-за Прибалтики.