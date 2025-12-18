На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В МИД России обвинили Прибалтику в дегенеративном верноподданичестве

Захарова: Прибалтика проявляет дегенеративное верноподданичество, вооружая ВСУ
true
true
true
close
Сергей Гунеев/РИА Новости

Страны Прибалтики проявляют дегенеративное верноподданичество, продолжая поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.

Дипломат обратила внимание на онлайн-встречу контактной группы в формате «Рамштайн». В ходе мероприятия прибалтийские страны отчитались, что вложили в поддержку Украины 0,25% ВВП.

«Смешно, правда? Какое-то дегенеративное верноподданичество они проявляют. Всего на троих они собираются раскошелиться почти на 500 миллионов евро», — сказала Захарова.

Захарова добавила, что заявления стран Запада о планах продолжить поддержку Украины говорят об отсутствии стремления к миру.

Также в ходе брифинга Захарова заявила, что так называемая «коалиция желающих» разрабатывает сценарии, направленные на оккупацию Украины, вместо того чтобы сконцентрировать усилия на дипломатическом урегулировании кризиса. Также дипломат подчеркнула, что размещение западных военных контингентов на украинской территории неприемлемо для России.

Ранее Захарова призвала «бить в колокола» из-за Прибалтики.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Подросток выпил своей крови по совету из TikTok и чуть не умер. Почему людям противопоказан вампиризм
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами