В МИД высказались по вопросу создания Европой комиссии для оценки ущерба Украине

Европа при помощи конвенции о создании специальной международной комиссии по рассмотрению претензий Украины о компенсации нанесенного ей ущерба идет на сознательную эскалацию. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

«Мы неоднократно озвучивали принципиальную позицию Российской Федерации по поводу создаваемых под зонтиком Совета Европы неких псевдоправовых институтов и институций, инструментов. Их структура и решения для нас юридически ничтожны», — подчеркнула дипломат.

По словам Захаровой, участие зарубежных стран или международных организаций в данной конвенции Москва будет рассматривать как крайне враждебный демарш со всеми вытекающими последствиями.

Представитель МИД РФ отметила, что на фоне продолжающихся усилий по дипломатическому урегулированию конфликта на Украине представители страсбургской бюрократии идут на очевидную эскалацию.

16 декабря агентство Reuters сообщило, что лидеры сразу нескольких европейских стран планируют создать международную комиссию по оценке ущерба от конфликта на Украине. Она нужна «для выплаты компенсаций Киеву за ущерб в сотни миллиардов долларов», отмечает издание.

Орган будет рассматривать, оценивать и принимать решения по заявлениям, поданным в так называемый реестр ущерба Украине, созданный в 2023 году. Размер компенсации будет определяться отдельно в каждом конкретном случае.

Источник издания сообщил, что детали того, как будут выплачиваться компенсации, еще предстоит проработать, однако среди обсуждаемых вариантов – замороженные российские активы.

Ранее Путин заявил, что диалог с нынешними элитами Европы маловероятен.