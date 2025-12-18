На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В МИД высказались по вопросу создания Европой комиссии для оценки ущерба Украине

МИД РФ: Европа созданием комиссии для оценки ущерба Украине идет на эскалацию
true
true
true
close
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Европа при помощи конвенции о создании специальной международной комиссии по рассмотрению претензий Украины о компенсации нанесенного ей ущерба идет на сознательную эскалацию. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

«Мы неоднократно озвучивали принципиальную позицию Российской Федерации по поводу создаваемых под зонтиком Совета Европы неких псевдоправовых институтов и институций, инструментов. Их структура и решения для нас юридически ничтожны», — подчеркнула дипломат.

По словам Захаровой, участие зарубежных стран или международных организаций в данной конвенции Москва будет рассматривать как крайне враждебный демарш со всеми вытекающими последствиями.

Представитель МИД РФ отметила, что на фоне продолжающихся усилий по дипломатическому урегулированию конфликта на Украине представители страсбургской бюрократии идут на очевидную эскалацию.

16 декабря агентство Reuters сообщило, что лидеры сразу нескольких европейских стран планируют создать международную комиссию по оценке ущерба от конфликта на Украине. Она нужна «для выплаты компенсаций Киеву за ущерб в сотни миллиардов долларов», отмечает издание.

Орган будет рассматривать, оценивать и принимать решения по заявлениям, поданным в так называемый реестр ущерба Украине, созданный в 2023 году. Размер компенсации будет определяться отдельно в каждом конкретном случае.

Источник издания сообщил, что детали того, как будут выплачиваться компенсации, еще предстоит проработать, однако среди обсуждаемых вариантов – замороженные российские активы.

Ранее Путин заявил, что диалог с нынешними элитами Европы маловероятен.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Подросток выпил своей крови по совету из TikTok и чуть не умер. Почему людям противопоказан вампиризм
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами