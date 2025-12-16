На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Европа решила оценить ущерб Украины от военных действий

Европа создает международную комиссию для оценки ущерба Украине
true
true
true
close
Armando Franca/AP

Лидеры сразу нескольких европейских стран планируют создать Международную комиссию по оценке ущерба от конфликта на Украине. Об этом сообщает агентство Reuters.

Комиссия нужна «для выплаты компенсаций Киеву за ущерб в сотни миллиардов долларов», отмечает издание. Орган будет рассматривать, оценивать и принимать решения по заявлениям, поданным в так называемый реестр ущерба Украине, созданный в 2023 году. Размер компенсации будет определяться отдельно в каждом конкретном случае.
Источник издания сообщил, что детали того, как будут выплачиваться компенсации, еще предстоит проработать, однако среди обсуждаемых вариантов – замороженные российские активы.

«Десятки стран уже поддержали создание комиссии, которая, вероятно, будет базироваться в Гааге. По словам источника, знакомого с ходом обсуждений, до 35 стран заявили о своем намерении подписать конвенцию на встрече во вторник», – сообщает Reuters.

По информации издания, лидеры европейских стран 16 декабря встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы учредить соответствующую комиссию. Reuters отмечает, что на встречу должна прибыть десятки высокопоставленных деятелей, включая верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас.

Также издание напомнило о том, что Всемирный банк оценил стоимость восстановления Украины в $524 млрд. При этом на Украине в 2026 году прогнозируют финансовый кризис, при котором правительству будет сложно выплачивать пенсии и зарплату, а также поддерживать работу экстренных служб.

Чтобы помочь Украине, ЕС собирается предоставить ей кредит в размере €90 млрд за счет российских активов, которые Евросоюз бессрочно заморозил 12 декабря 2025 года.

Ранее Лавров заявил, что «воровство у европейцев в крови».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Российским пенсионерам снизят выплаты за коммуналку с 1 января. Что важно знать про льготы и субсидии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами