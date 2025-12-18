На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Захарова рассказала о проведении контртеррористических операций в Мали

Захарова: ВС Мали проводят контртеррористические операции при поддержке МО РФ
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Войска Мали вместе с Африканским корпусом Минобороны России проводят контртеррористические операции против бандформирований. Об этом рассказала в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

«В настоящий момент вооруженные силы Мали при поддержке военных специалистов Африканского корпуса проводят контртеррористические операции в районах, где бесчинствуют бандформирования», — уточнила она.

9 декабря сообщалось, что материал Associated Press о якобы имевших место случаях жестокого обращения российских военных с мирными жителями в Мали вызвал серьезные вопросы к качеству журналистского расследования.

По данным издания «Африканская инициатива», его основу составляют показания 34 анонимных малийских беженцев, оказавшихся в Мавритании. Авторы отмечают, что их рассказы сводятся к описаниям «белых мужчин в масках», которые «кричали на непонятном языке» или выкрикивали «pes». При этом никаких документальных подтверждений, геолокаций, идентификаций или независимых свидетельств в материале не приведено.

Ранее в Госдуме раскрыли, где могут появиться российские военные базы.

