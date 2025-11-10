В Госдуме раскрыли, где могут появиться российские военные базы

У России должны быть военные базы в Африке и на Ближнем Востоке, чтобы противостоять Западу. Об этом «Газете.Ru» заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, комментаруя паузу в строительстве базы ВМФ РФ в Судане.

«Серьезная военная держава, такая, как Россия, безусловно должна обладать базами по всему миру, чтобы влиять на геополитические процессы даже своим присутствием. Как было, собственно говоря, при Советском Союзе, и неплохо было бы сейчас наверстать упущенное в 1990-е годы. Сирийские Тартус и Хмеймим, похоже, нам удалось сохранить, но есть перспективы и в других странах. Весьма лояльно к России руководство нынешней Ливии, у которой есть удобный доступ в Средиземное море. Что касается африканского континента, то в ЦАР, Мали и Буркина-Фасо, как известно, работают наши военные инструкторы, и в будущем это присутствие в случае необходимости может быть преобразовано в официальные объекты Минобороны. Чтобы противостоять Западу, который стремится распространить свой контроль повсеместно, нам нужны эти геополитические козыри, а вот конкретные места для строительства, безусловно, должны определять российские Совбез и Министерство обороны», — сказал он.

10 ноября посол Андрей Черновол сообщил, что строительство российской военно-морской базы в Судане поставлено на паузу. Он напомнил, что стороны в 2020 году подписали межгосударственное соглашение, в соответствии с которым Судан согласился на создание и размещение на его территории пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ, однако с учетом нынешнего военного конфликта «движение по этому вопросу пока приостановлено».

Гражданская война в Судане идет с 15 апреля 2023 года. В тот день Силы быстрого реагирования предприняли атаки на многочисленные базы суданской армии по всей стране, в том числе и в ее столице Хартуме. Вскоре боевые действия охватили и другие части страны.

Ранее в Судане заявили о создании независимого правительства.