Материал Associated Press о якобы имевших место случаях жестокого обращения российских военных с мирными жителями в Мали вызвал серьезные вопросы к качеству журналистского расследования. Об этом сообщает агентство «Африканская инициатива».

По данным издания, основу материала составляют показания 34 анонимных малийских беженцев, оказавшихся в Мавритании. Авторы отмечают, что их рассказы сводятся к описаниям «белых мужчин в масках», которые «кричали на непонятном языке» или выкрикивали «pes». При этом никаких документальных подтверждений, геолокаций, идентификаций или независимых свидетельств в материале не приведено.

Кроме того, одним из авторов статьи стала фриланс-журналистка из Дакара Кейтлин Келли, которая одновременно работает корреспондентом государственного французского телеканала France24. На это также обратили внимание в «Африканской инициативе», поскольку это вызывает вопросы об объективности. В агентстве напомнили, что Франция недавно потеряла военно-политическое влияние в Мали, откуда ее военные были выведены по требованию местных властей.

Авторы текста уточнили, что единственным нейтральным источником Associated Press стал представитель УВКБ ООН в Мавритании Сукру Кансизоглу, который прямо заявил: «трудно определить, кто является виновником».

Из текста следует, что вместо этого AP ссылается на американские аналитические структуры — ACLED, American Enterprise Institute и Human Rights Center при UC Berkeley, которые системно обвиняют Россию, не привлекая африканских или независимых экспертов.

В то же время 7 декабря президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о готовности Парижа помогать Нигерии в обеспечении безопасности — в отличие от Мали, где французские силы ушли.

По мнению авторов «Африканской инициативы», материал AP выглядит не как журналистское расследование, а как элемент информационного сопровождения попыток Франции вернуть влияние в Сахеле.