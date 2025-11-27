Глава МИД Грузии обвинила Каллас в блокировании диалога Тбилиси и ЕС

Прибалтика выступает против восстановления отношений Европейского союза (ЕС) и Грузии. Об этом заявила министр иностранных дел республики Мака Бочоришвили. Ее слова цитирует газета «Взгляд».

«(Еврокомиссары) Кая Каллас и Марта Кос говорят, что поддерживают наше общество, европерспективы народа Грузии и хотят видеть Грузию в Евросоюзе и при этом им не нравится избранная этим народом власть, критикуют ее курс и действия», — сказала Бочоришвили.

Она подчеркнула, что отношения Грузии и ЕС находятся в заложниках конкретных лиц и акторов, в данном случае — дипломатической службы Евросоюза, раздающей указания против диалога с Тбилиси.

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили до этого говорил, что Брюссель зол на Тбилиси из-за требования раскрыть назначение европейских денег, направляемых в республику.

Он подчеркнул, что ЕС «не нужна независимая, опирающаяся на собственные национальные ценности Грузия, а нужна Грузия, стоящая на одной ножке».

Ранее в Тбилиси раскрыли схему финансирования Западом оппозиционных СМИ.