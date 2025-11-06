Стало известно о подготовке Западом кампании против кандидатов на выборах в Госдуму

Пискарев: Запад готовит кампанию против участников СВО на выборах в Госдуму-2026

На Западе готовится крупная кампания против кандидатов из числа участников специальной военной операции на выборах в Государственную думу в 2026 году. Об этом заявил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев, его слова приводит пресс-служба комиссии в своем Telegram-канале.

Как рассказал парламентарий, эта тема активно обсуждается на различных собраниях антироссийских эмигрантских кругов. Пискарев добавил, что реализация стратегии портив кандидатов-участников СВО возлагается главным образом на иностранных агентов.

Депутат отметил, что новая стратегия была закреплена в резолюции Брюссельской конференции, на которую на прошлой неделе собрались «беглые иноагенты, экстремисты и представители террористических организаций, а также депутаты Европарламента и Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Планы по дискредитации будущих кандидатов уже вовсю отрабатываются, подчеркнул председатель комиссии. Собравшиеся в Брюсселе «отщепенцы» рассчитывают выиграть битву за финансирование западных кураторов, которые стали более разборчивы, высказал мнение Пискарев.

Ранее сообщалось, что массовое закрытие кол-центров в России может повлиять на выборы в 2026 году.