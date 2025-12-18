«Большая глупость»: экономист назвал три варианта действий Евросоюза по активам России

Евросоюз в рамках обсуждения вопроса о финансировании Украины с помощью замороженных российских активов может выпустить ценные бумаги под проценты, но не конфисковать основное «тело долга», конфисковать активы РФ либо «оставить все как есть». Об этом «Газете.Ru» заявил директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец.

«Есть три варианта действий. Первый: ничего не делать, оставить как есть. Второй: выпустить ценные бумаги под проценты, но не конфисковать основное тело долга. Третий: конфисковать основное тело долга», — подчеркнул экономист.

По мнению Зубца, очередной саммит ЕС по вопросу российских активов является «болтовней». Он отметил, что никаких серьезных угроз для российских инвестиций в Бельгии нет.

«Это большая глупость — отобрать деньги у России, не взять их себе, а потратить на Украину. А отвечать потом за эти деньги придется европейцам. То есть такая история, у которой нет шансов на успех», — считает эксперт.

Как отметил Зубец, Евросоюз может найти деньги для Украины, но только за счет собственных национальных средств.

18 декабря премьер Бельгии заявлял, что изъятие российских активов может спровоцировать контрмеры со стороны Москвы, в частности конфискацию активов Euroclear, которая станет «финансовым кошмаром» и приведет к краху этого института.

По словам де Вевера, в случае конфискации активов Euroclear в России может запуститься эффект «снежного кома». Компания Euroclear не сможет соответствовать ожиданиям своих клиентов, под угрозу будет поставлена ее стабильность. Бельгийский премьер подчеркнул, что это станет «финансовым кошмаром» для компании.

При этом глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что не покинет саммит, не договорившись о том, как финансировать Украину в течение следующих двух лет.

Ранее сообщалось, что Зеленский захотел «высушить» экономику России.