В Кремле прокомментировали возможную встречу России и США в Майями

Российская сторона, действительно, занимается подготовкой определенных контактов с американскими визави, с тем чтобы получить информацию об итогах работы, которая «была проделана американцами с европейцами и украинцами». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста о планах встречи в Майами делегаций США и России в ближайшие выходные.

Накануне газета Politico писала, что в эти выходные в Майами могут состояться российско-американские переговоры о мирном урегулировании конфликта на Украине. По словам собеседников издания, в консультациях, предположительно, примут участие спецпредставитель президента России, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, спецпосланник президента Соединенных Штатов по украинскому урегулированию Стивен Уиткофф и зять американского лидера Дональда Трампа бизнесмен Джаред Кушнер.

В августе состоялся ряд встреч для организации прямых переговоров между Путиным и Зеленским. В частности, саммит с участием Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске 15 августа 2025 года, а спустя три дня, 18 августа — встреча Трампа с Зеленским и европейскими лидерами. Трамп заявил, что «начинает организовывать прямое» заседание между главами России и Украины. В ноябре администрация Трампа представила новый план по урегулированию конфликта, состоящий из более чем 20 пунктов.

