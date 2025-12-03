На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Журналист объяснил, почему Эстония против атак Киева на российские суда в Балтийском море

Журналист Стариков: Эстония не желает вступать в прямой конфликт с Россией
close
Issei Kato/Reuters

Журналист Андрей Стариков в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал заявление МИД Эстонии о том, что украинским военным было бы неразумно атаковать танкеры с российской нефтью в Балтийском море. По мнению обозревателя, Таллин начал осознавать, к чему могут привести провокации в море.

«Они уже пытались взять на абордаж и задержать одно из судов нашего «теневого флота». Россией был поднят истребитель, который отогнал эстонский катер. Им было показано, что Москва готова защищать свои интересы. Поэтому идти на открытый конфликт с нами эстонцы не хотят», — сказал Стариков.

Как отмечает издание, Эстония отдает себе отчет в том, что она сама вскормила «украинского монстра», который теперь занимается терроризмом в экономических зонах стран НАТО.

1 декабря министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Украина «имеет право уничтожать военные объекты РФ». Однако объекты в международных водах — «немного другая ситуация».

Подобные действия, по его словам, могут привести к экологической катастрофе.

28 ноября два танкера загорелись в Черном море недалеко от турецкого побережья. Характер ЧП был обозначен как «внешнее воздействие». Судно Virat получило удар примерно в 35 морских милях от побережья Турции. Его капитан сообщил об атаке беспилотников. Второй танкер Kairos, следовавший из Египта в Новороссийск, возможно, подорвался на морской мине.

Позднее украинское издание «Страна.ua» раскрыло, что операция была проведена Службой безопасности Украины (СБУ), совместно с военно-морскими силами страны.

Ранее в Турции назвали неприемлемыми атаки на суда в Черном море.

