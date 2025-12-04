Эксперт раскрыл, как именно РФ может ответить на удары по судам в Черном море

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в интервью Tsargrad.tv прокомментировал недавние атаки на танкеры в Черном море. Он напомнил, что президент России Владимир Путин дал понять, что на подобные провокации последуют жесткие ответы.

«Что касается ответных мер. Во-первых, мы расширим номенклатуру таких ударов наших по портовым сооружениям и по кораблям, по судам, которые заходят в украинские порты. Во-вторых, если это будет продолжаться, мы рассмотрим возможность — я не говорю, что мы это будем делать — но рассмотрим возможность ответных мер в отношении судов тех стран, которые помогают Украине осуществлять эти операции», — сказал Дандыкин.

Самый же радикальный способ — отрезать Украину от моря, добавил он.

28 ноября два танкера загорелись в Черном море недалеко от турецкого побережья. Характер ЧП был обозначен как «внешнее воздействие». Судно Virat получило удар примерно в 35 морских милях от побережья Турции. Его капитан сообщил об атаке беспилотников. Второй танкер Kairos, следовавший из Египта в Новороссийск, возможно, подорвался на морской мине.

Позднее украинское издание «Страна.ua» раскрыло, что операция была проведена Службой безопасности Украины (СБУ), совместно с военно-морскими силами страны.

Ранее в России допустили реализацию сценария морской блокады Украины.