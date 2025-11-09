На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Чехии призвали постепенно снять украинские флаги со зданий госучреждений

Чешский политик Гавличек: украинские флаги должны снять с госучреждений
true
true
true
close
Mykola Tys/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

Украинские флаги должны быть постепенно сняты со зданий госучреждений Чехии. Об этом в эфире CNN Prima NEWS заявил первый заместитель председателя выигравшего парламентские выборы в республике движения ANO Карел Гавличек.

Политик претендует на пост главы министерства промышленности и торговли в формирующемся правительстве. Во время интервью у Гавличека поинтересовались, снимет ли он флаг Украины со здания своего будущего места работы.

Он рассказал, что это произойдет, но не в первый же день после его назначения в министерство.

По словам Гавличека, вывешивание украинских флагов после февраля 2022 года было выражением солидарности Чехии с Украиной. Теперь же этот жест, как он полагает, уже теряет свой эффект.

Политик утверждает, что этот жест не будет связан с изменением внешней политики Чехии. Он предложил поддерживать Украину делами, которые будут обозначены договоренностями.

7 ноября спикер парламента Чехии Томио Окамура распорядился снять висевший на здании три года украинский флаг. Он объяснил, что Чешская Республика должна находиться на первом месте.

Ранее сообщалось, что Чехия может сократить военную поддержку Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами