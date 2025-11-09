В Чехии призвали постепенно снять украинские флаги со зданий госучреждений

Украинские флаги должны быть постепенно сняты со зданий госучреждений Чехии. Об этом в эфире CNN Prima NEWS заявил первый заместитель председателя выигравшего парламентские выборы в республике движения ANO Карел Гавличек.

Политик претендует на пост главы министерства промышленности и торговли в формирующемся правительстве. Во время интервью у Гавличека поинтересовались, снимет ли он флаг Украины со здания своего будущего места работы.

Он рассказал, что это произойдет, но не в первый же день после его назначения в министерство.

По словам Гавличека, вывешивание украинских флагов после февраля 2022 года было выражением солидарности Чехии с Украиной. Теперь же этот жест, как он полагает, уже теряет свой эффект.

Политик утверждает, что этот жест не будет связан с изменением внешней политики Чехии. Он предложил поддерживать Украину делами, которые будут обозначены договоренностями.

7 ноября спикер парламента Чехии Томио Окамура распорядился снять висевший на здании три года украинский флаг. Он объяснил, что Чешская Республика должна находиться на первом месте.

Ранее сообщалось, что Чехия может сократить военную поддержку Украины.