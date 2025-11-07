На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Со здания парламента Чехии сняли флаг Украины

Спикер парламента Чехии Окамура распорядился снять со здания украинский флаг
Mykola Tys/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

Спикер парламента Чехии Томио Окамура распорядился снять висевший на здании три года украинский флаг. Об этом он сообщил в соцсети X.

В заявлении он добавил, что Чешская Республика находится на первом месте.

Окамура, председатель правого политического движения «Свобода и прямая демократия», был избран на должность спикера в среду, 5 ноября.

Украинский флаг был вывешен на здание парламента Чехии в феврале 2022 года в знак солидарности с Киевом.

Депутаты прежней правящей коалиции раскритиковали поступок Окамуры и вывесили в окнах своих кабинетов украинские флаги.

В октябре депутат парламента Эстонии Варро Вооглайд внес на рассмотрение законопроект, который предполагает сократить время размещения флагов иностранных государств и сексуальных меньшинств на правительственных зданиях.

Согласно предложению, флаги других стран или международных организаций на госзданиях можно будет поднимать только в протокольных целях, а не постоянно, как это делают сейчас. Также законопроект предполагает, что будет запрещено поднимать флаги «с идеологическим посланием» или публично демонстрировать другие символы «с идеологическим содержанием».

Ранее сообщалось, что Чехия может сократить военную поддержку Украины.

