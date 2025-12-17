На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В США утверждают, что Вашингтон потребовал от Европы использовать российские активы

WP: США дали понять ЕС, что хотят использовать активы России для урегулирования
true
true
true
close
rarrarorro/Shutterstock/FOTODOM

Администрация президента США Дональда Трампа потребовала от европейских стран использовать замороженные российские активы для урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

Издание пишет, что на европейских лидеров, включая премьера Бельгии Барта де Вевера, оказывается давление со стороны американских чиновников. Эта позиция Вашингтона повышает риск конфликта с руководством европейских государств.

«Европейцы получили четкие сигналы, что администрация США хочет использовать эти активы для урегулирования», — говорится в материале.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейскому союзу необходимо принять окончательное решение о предоставлении помощи Украине в 2026-2027 годах за счет замороженных в ЕС активов России на саммите 18-19 декабря, оно не может быть отложено.

Издание Politico сообщило, что Европейский союз обсуждает возможность принятия решения о конфискации замороженных активов РФ в обход позиции Бельгии.

Ранее Виктор Орбан написал Владимиру Путину письмо с вопросом о замороженных активах России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Очередь дошла до «малышей»: кого налоговики точно проверят в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами