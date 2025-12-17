В США утверждают, что Вашингтон потребовал от Европы использовать российские активы

WP: США дали понять ЕС, что хотят использовать активы России для урегулирования

Администрация президента США Дональда Трампа потребовала от европейских стран использовать замороженные российские активы для урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

Издание пишет, что на европейских лидеров, включая премьера Бельгии Барта де Вевера, оказывается давление со стороны американских чиновников. Эта позиция Вашингтона повышает риск конфликта с руководством европейских государств.

«Европейцы получили четкие сигналы, что администрация США хочет использовать эти активы для урегулирования», — говорится в материале.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейскому союзу необходимо принять окончательное решение о предоставлении помощи Украине в 2026-2027 годах за счет замороженных в ЕС активов России на саммите 18-19 декабря, оно не может быть отложено.

Издание Politico сообщило, что Европейский союз обсуждает возможность принятия решения о конфискации замороженных активов РФ в обход позиции Бельгии.

Ранее Виктор Орбан написал Владимиру Путину письмо с вопросом о замороженных активах России.