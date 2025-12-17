В случае прекращения боевых действий на Украине вряд ли дойдет дело до надежной миротворческой миссии, так как она «нереалистична». Об этом сообщил в подкасте шеф-редактор BILD Пауля Ронцхаймера бывший глава Ведомства канцлера Вольфганг Шмидт.

По его словам, масштабное присутствие западного военного контингента на Украине «маловероятно».

«Если бы действительно хотели развернуть надёжную миротворческую силу, которая бы взяла на себя обеспечение линии соприкосновения или границы, тогда понадобились бы сотни тысяч иностранных солдат. Это нереалистично», — подчеркнул он.

По словам эксперта, лучшей гарантией безопасности для Украины будет «800 тысяч оснащенных украинских солдат», которые будут частично финансироваться ЕС.

Европейцы же смогут поддерживать Украину без сухопутных войск, уверен Шмидт. Так, например, можно из соседних стран «прикрывать» воздушное пространство Украины, считает эксперт. Присутствие на Украине сухопутных сил же является «предметом дальнейшего политического обсуждения», отметил он. И в первую очередь здесь нужно спросить согласие общества, убежден экс-чиновник.

Также эксперт подчеркнул, что Россия вряд ли согласится на присутствие западных войск на Украине.

После переговоров в Берлине, которые прошли с 14 по 15 декабря, европейские лидеры сообщили о готовности создать «многонациональные силы» для обеспечения гарантий безопасности для Украины. Эти силы планируется разместить в рамках так называемой «коалиции желающих» под руководством Европы при поддержке США. Военные должны помочь Украине восстановить армию, обеспечить контроль над воздушным пространством и безопасность на море.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что позиция России по поводу отправки иностранного контингента последовательна и она не является предметом для обсуждений.

Ранее в Госдуме заявили, что многонациональные силы на Украине разожгут Третью мировую.