В США отметили обилие указов Трампа

WP: Трамп подписал в 2025 году больше указов, чем за весь первый срок

Президент США Дональд Трамп в 2025 году подписал больше указов, чем за весь свой первый срок. Об этом сообщает The Washington Post.

Так, 15 декабря Трамп подписал указ, по которому препарат фентанил был объявлен «оружием массового поражения». Этот указ стал 221-м за второй срок Трампа.

Почти четверть указов Трампа были направлены «на торговую или более широкую экономическую политику», весомая часть касались иностранных дел и бюрократии, вооруженных сил и внешней политики, а также расовых и культурных вопросов, отмечает WP. При этом некоторые указы «были подготовлены между президентскими сроками Трампа», добавляют журналисты.

«С момента инаугурации Трамп использовал свои указы для введения масштабных пошлин, мести своим предполагаемым врагам и вмешательства в культурные вопросы самого разного масштаба, от оспаривания иммиграционных законов до регулирования давления воды в душевых лейках», — пишет издание.

По данным некоммерческих организаций CourtListener и Just Security, по состоянию на 12 декабря треть указов Трампа были оспорены в суде.

Журналисты пишет, что Трамп «неоднократно обходил Конгресс», что позволило добиться «быстрых результатов». Однако WP отмечает, что из-за этого некоторые «из самых ценных достижений» Трампа «уязвимы для потенциальных исков и отмены будущими администрациями».

Напомним, что 17 декабря в 21:00 по вашингтонскому времени (5:00 мск четверга) Трамп выступит с обращением к нации. В нем он расскажет об исторических достижениях своей администрации, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

