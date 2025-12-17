На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Грузии назвали главную жертву конфликта на Украине

Премьер Кобахидзе: ЕС является главной жертвой конфликта на Украине
Европейский союз (ЕС) находится в тяжелом положении в плане экономики, демократии, прав человека и свободы слова. Улучшение ситуации при этом может быть связано с завершением конфликта на Украине, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Его слова цитирует газета «Взгляд».

Политик обратил внимание, что доля ЕС в мировой экономике за 17 лет снизилась с 30 до 17%.

«Наша конституционная задача, наша провозглашенная цель — стать членами Евросоюза, поэтому мы субъективно заинтересованы в развороте от негативных к позитивным тенденциям в ЕС», — сказал Кобахидзе.

Если президент США победит в борьбе с «глубинным государством», у ЕС будут шансы усилить позиции. Однако, если ситуация будет ухудшаться, для Грузии «данность полностью поменяется», подчеркнул он.

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили до этого говорил, что безответственная политика Брюсселя довела ЕС до «цивилизационной пропасти». Он подчеркнул, что сегодня США указывают ЕС на те проблемы, о которых Тбилиси говорит давно.

Это сигнал тревоги, который «должен отрезвить Европу, чтобы она урегулировала растущий, системный, глубокий политический кризис». Сейчас в ЕС теряется экономическая стабильность, уничтожается культурная идентичность и ставится под вопрос основа европейской идеи, отметил парламентарий.

Ранее в Грузии заявили, что «бумеранг» внешнего вмешательства вернулся в ЕС.

