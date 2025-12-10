На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Грузии заявили, что «бумеранг» внешнего вмешательства вернулся в ЕС

Парламентарий Мачавариани: ЕС не нравится, когда США вмешиваются в его дела
РИА Новости

В Европейском союзе (ЕС) жалуются на вмешательство в дела объединения со стороны США, хотя ведут себя аналогичным образом по отношению к Грузии. Об этом заявил первый заместитель председателя парламентской фракции правящей «Грузинской мечты» Леван Мачавариани. Его слова цитирует газета «Взгляд».

«Европейские бюрократы сейчас попали под огонь критики США в новой стратегии безопасности Вашингтона и недовольны этим. Но пусть теперь в ЕС задумаются, какой это дискомфорт, когда тебе указывают извне», — подчеркнул парламентарий.

Он добавил, что «значительная часть евробюрократии грубо вмешивается во внутренние дела Грузии, в ее ежедневные решения, избирательный процесс, правосудие».

28 ноября прошлого года премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объявил о заморозке вопроса о переговорах по членству в Евросоюзе до 2028 года. После этого в стране начались беспорядки. Протестующие требовали проведения новых парламентских выборов, а также освобождения тех граждан, которых задержали на акциях до этого.

Журналисты напоминают, что на акциях протеста в Грузии в тот период пострадало свыше 170 полицейских, в которых стреляли из пиротехники и бросали «коктейли Молотова».

Ранее в Грузии учредили партию, выступающую против вступления страны в Евросоюз.

