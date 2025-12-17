На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт объяснил, почему Трамп решил ввести блокаду Венесуэлы из-за «кражи активов»

Политолог Хейфец: Трамп отложил нападение на Венесуэлу
Jonathan Ernst/Reuters

Если ранее американский лидер Дональд Трамп объяснял активизацию США вокруг Венесуэлы борьбой с наркотрафиком, то теперь связал ее с «кражей американских активов». На это в беседе с газетой «Взгляд» обратил внимание политолог, профессор кафедры теории и истории международных отношений факультета международных отношений СПбГУ Виктор Хейфец, комментируя слова главы Белого дома о блокаде судов, следующих в венесуэльские порты.

«Ключевой посыл нынешнего заявления американского лидера заключается в том, что Штаты, мол, предпринимают меры не просто так, а с целью защитить свою собственность. Это производит гораздо более сильный эффект на электорат, нежели разговоры о наркотрафике», — пояснил эксперт.

По его мнению, действия Трампа могут быть не приближением боевых действий, а их откладыванием. Вашингтон таким образом усиливает давление на правительство Николаса Мадуро, не желая пока ввязываться в прямую военную кампанию, считает Хейфец.

Накануне Трамп объявил о «полной и всеобъемлющей блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее». Он также заявил, что признал правительство республики террористической организацией за «кражу» активов Вашингтона, и пообещал, что военная активность США вокруг страны будет усиливаться до тех пор, пока Каракас не вернет всю нефть, землю и другие ресурсы. Правительство Венесуэлы отвергло заявление Трампа, отметив, что республика «никогда больше не станет колонией ни одной империи». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лавров оценил действия США в Карибском море.

