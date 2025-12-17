На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Грузии обвинили Евросоюз в «двойных стандартах»

Премьер Кобахидзе назвал двойными стандартами требование ЕС о санкциях против РФ
Bernd Elmenthaler/IMAGO/Bernd Elmenthaler/Global Look Press

Требование Совета Европы к Тбилиси от 17 декабря о введении санкций против России и Белоруссии — «постыдные двойные стандарты». Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Его слова цитирует газета «Взгляд».

«Хочу напомнить, что евробюрократы не требуют подобного, например, от Молдавии, Армении или какой-нибудь другой страны», — отметил председатель правительства республики.

По его словам, простые подсчеты демонстрируют, что если бы Грузия ввела санкции против Москвы и Минска, ее экономика бы обрушилась на 10%.

«Поэтому мы решили руководствоваться национальными интересами», — подчеркнул Кобахидзе.

В конце ноября генсек правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе говорил, что спустя год после отказа от просьб, касающихся переговоров о вступлении в Европейский союз (ЕС), Грузия значительно укрепила свой суверенитет и «показала всему миру, что грузинскому государству не следует грозить пальчиком».

28 ноября прошлого года Кобахидзе объявил о заморозке вопроса о переговорах по членству в Евросоюзе до 2028 года. После этого в стране начались беспорядки. Протестующие требовали проведения новых парламентских выборов, а также освобождения тех граждан, которых задержали на акциях до этого.

Ранее парламент Грузии принял закон об упразднении Антикоррупционного бюро, созданное по рекомендации ЕС.

