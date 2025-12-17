«Откровенно заговорил»: журналист о конфликте Трампа с Венесуэлой

Журналист-международник Олег Ясинский в материале для Tsargrad.tv прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о блокаде судов, следующих в Венесуэлу, а также о признании им республики террористической организацией. По мнению обозревателя, глава Белого дома нарушает элементарные принципы цивилизованной политики.

«Забавно, как быстро Трамп забыл о своем недавнем цирке о «борьбе с наркотиками» и откровенно заговорил о венесуэльской нефти. Но это не вся правда. Мировой власти транснациональных корпораций, представленной разными правительствами США, необходима не только венесуэльская нефть, а все ресурсы всех народов и полное послушание всех правительств мира», — написал Яснинский.

Единственное, что может остановить высокомерие правительства США — это «коллективное сопротивление ему со стороны всех стран, желающих для себя независимого развития», уверен журналист.

Накануне Трамп объявил о «полной и всеобъемлющей блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее». Он также заявил, что признал правительство республики террористической организацией за «кражу» активов Вашингтона, и пообещал, что военная активность США вокруг страны будет усиливаться до тех пор, пока Каракас не вернет всю нефть, землю и другие ресурсы. Правительство Венесуэлы отвергло заявление Трампа, отметив, что республика «никогда больше не станет колонией ни одной империи». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее телеканал Sky News назвал три причины агрессии Трампа против Венесуэлы.