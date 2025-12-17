На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Откровенно заговорил»: журналист о конфликте Трампа с Венесуэлой

Журналист Ясинский: Трамп нарушает международное право, конфликтуя с Венесуэлой
true
true
true
close
Aaron Schwartz/Reuters

Журналист-международник Олег Ясинский в материале для Tsargrad.tv прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о блокаде судов, следующих в Венесуэлу, а также о признании им республики террористической организацией. По мнению обозревателя, глава Белого дома нарушает элементарные принципы цивилизованной политики.

«Забавно, как быстро Трамп забыл о своем недавнем цирке о «борьбе с наркотиками» и откровенно заговорил о венесуэльской нефти. Но это не вся правда. Мировой власти транснациональных корпораций, представленной разными правительствами США, необходима не только венесуэльская нефть, а все ресурсы всех народов и полное послушание всех правительств мира», — написал Яснинский.

Единственное, что может остановить высокомерие правительства США — это «коллективное сопротивление ему со стороны всех стран, желающих для себя независимого развития», уверен журналист.

Накануне Трамп объявил о «полной и всеобъемлющей блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее». Он также заявил, что признал правительство республики террористической организацией за «кражу» активов Вашингтона, и пообещал, что военная активность США вокруг страны будет усиливаться до тех пор, пока Каракас не вернет всю нефть, землю и другие ресурсы. Правительство Венесуэлы отвергло заявление Трампа, отметив, что республика «никогда больше не станет колонией ни одной империи». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее телеканал Sky News назвал три причины агрессии Трампа против Венесуэлы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
«Дикий» всплеск. С чем связан рост аутизма в России и почему это хорошая новость
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами