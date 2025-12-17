Белоусов назвал последний оплот Киева в Донбассе

Константиновка, за которую в настоящее время идут бои, станет ключом к последнему оплоту Киева в Донбассе. Об этом заявил глава Минобороны России Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии военного ведомства, пишет ТАСС.

«[Константиновка] является ключом к последнему оплоту киевского режима в Донбассе — Дружковско-Краматорско-Славянской агломерации», — сказал он.

Белоусов отметил, что захват этого города позволит российским военным завершить освобождение Донецкой народной республики в короткие сроки.

До этого военный эксперт Виталий Киселев заявил, что освобождение Константиновки может повлиять на ход всей спецоперации на Украине. По его словам, этот населенный пункт является одним из самых сложных участков в зоне СВО, поскольку находится в низине, что позволяет украинским бойцам «антуражно окапывать» центр города.

27 ноября военный эксперт Алексей Живов выразил мнение, что ВС РФ без учета мирного соглашения могут полностью освободить Донбасс в течение года. По словам Живова, если будут введены какие-то дополнительные силы, то процесс может пойти быстрее.

Ранее Путин назвал 2025 год важным этапом в решении задач СВО.