На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Иране заявили, что США и Израиль ушли ни с чем после июньского конфликта

Хаменеи: США и Израиль ушли с пустыми руками, ударив по ядерным объектам Ирана
true
true
true
close
Supreme Leader/WANA/Reuters

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что США и Израиль «ушли с пустыми руками» во время конфликта с его страной и после ударов по иранским ядерным объектам. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы победили в 12-дневной войне как Израиль, так и США. Они пришли, сотворили зло, получили сдачи и в итоге ушли с пустыми руками, не достигнув ни одной из своих целей», — сказал Хаменеи в обращении, показанном на иранском телевидении.

Хаменеи в своей речи также отверг сообщения о том, что Тегеран якобы передавал Вашингтону какое-либо послание, назвав такую информацию «абсолютной ложью».

16 ноября источник в иранском министерстве иностранных дел сообщил, что исламская республика будет готова к проведению ирано-американских переговоров, если США изменят свой подход. По его словам, Тегеран заинтересован в компромиссном решении, которое подойдет всем сторонам.

До этого глава Белого дома заявил, что Иран в настоящее время не обладает ядерным потенциалом.

Ранее Трамп назвал «произведением искусства» бомбардировщики, наносившие удары по Ирану.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами