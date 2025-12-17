На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Юрий Лоза рассказал о своей службе в армии

Певец Юрий Лоза служил в ракетных войсках стратегического назначения
Из личного архива Юрия Лозы

Певец Юрий Лоза рассказал в Telegram-канале, что прошел службу в ракетных войсках стратегического назначения.

Лоза отметил, что служил два года в должности рядового.

«Не то чтобы я был плохим солдатом, но и бравым служакой назвать меня вряд ли у кого-то возникало желание. Год я был в заправке, год в электрике, обслуживал ракету наземного базирования 8К64У», — поделился артист.

По словам Лозы, после армии он подписал документ о неразглашении в течение пяти лет работы ракет. Как отметил музыкант, сейчас снарядов нет на вооружении. Артист добавил, что его служба проходила нелегко.

«Еще в учебке мне два раза не повезло: когда искали музыкантов в дивизионный ансамбль и когда искали геодезистов, я был в наряде на кухне, соответственно, легкой служба не была. Но как случилось, так и получилось», — рассказал певец.

10 декабря Юрий Лоза прокомментировал «Газете.Ru» свое участие в шоу «Давай поженимся!». По его словам, его пригласили не в качестве жениха и в его браке все хорошо.

Ранее Юрий Лоза раскрыл, за что себя упрекает в отношении с отцом-инвалидом.

