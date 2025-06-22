США могут усилить меры безопасности после удара по Ирану

CBS: США готовятся к повышенному уровню угроз нацбезопасности на фоне атак на Иран

США готовятся к повышенному уровню угроз национальной безопасности после удара по Ирану. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на изученный документ.

«В бюллетене национальной системы по борьбе с терроризмом предупреждается о «повышенной угрозе в США» после военных ударов США по ядерным объектам Ирана», — говорится в сообщении.

В бюллетене отмечается, что «вероятны низкоуровневые кибератаки на сети США со стороны проиранских хакеров».

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Его зал с центрифугами прикрыт стометровой скалой и слоем железобетона, что делало его практически неуязвимым для бомбардировок.

Поразить объект могли только американские противобункерные бомбы. По данным СМИ, бомбардировщики B-2 сбросили на Фордо такие снаряды. Кроме того, подводные лодки нанесли удары крылатыми ракетами Tomahawk по ядерным объектам в Исфахане и Натанзе.

Трамп заявил, что ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены». При этом в Иране утверждают, что завод Фордо получил лишь частичные повреждения.

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Ранее глава МАГАТЭ анонсировал экстренное совещания на фоне атаки США по Ирану.