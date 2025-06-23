ВВС Израиля атаковали объекты в столице Ирана

Более 50 истребителей израильских военно-воздушных сил (ВВС) нанесли удары по военным объектам в Тегеране. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что во время недавней серии ударов в рамках усилий еврейского государства по ослаблению оборонного потенциала Ирана были нанесены удары по военным командным пунктам, объектам по производству ракет и радаров, а также инфраструктуре для хранения ракет в столице исламской республики.

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что Военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Его зал с центрифугами прикрыт стометровой скалой и слоем железобетона, что делало его практически неуязвимым для бомбардировок.

По словам президента США, ключевые объекты по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены». При этом в Иране утверждают, что завод Фордо получил лишь частичные повреждения.

Ранее политолог назвал маловероятными удары Ирана по базам США.