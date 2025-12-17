На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Норвежский политолог рассказал, как Скандинавия готовится к войне с Россией

Аналитик Нистад: армия Норвегии консультируется с врачами, готовясь к войне с РФ
Mindaugas Kulbis/AP

Скандинавские страны и остальные государства Европы тратят колоссальные средства на подготовку к войне с Россией, утверждая, что конфликт якобы может начаться в течение нескольких лет. Об этом «Газете.Ru» заявил норвежский историк и политолог Бьерн Нистад, отметив, что представители армии Норвегии проводят консультации с врачами, опасаясь «войны».

«По-моему, они (политики в Скандинавии и остальной Европе. – «Газета.Ru») готовят население к войне с Россией. Они тратят очень много денег на покупку оружия. Они открыто говорят о том, что через три, четыре, пять лет будет война с Россией. Очевидно, что Россия не атакует Запад, это было бы самоубийство совсем», — отметил эксперт.

Нистад рассказал, что норвежские военные уже сейчас проводят консультации с врачами относительно якобы возможного военного противостояния Европы с Россией в будущем.

По словам политолога, военные Норвегии «открыто сказали (врачам. – «Газета.Ru»), что через максимум пять лет будет война с Россией и врачи должны быть готовы к этому».

Бьерн Нистад назвал ужасной складывающуюся ситуацию с нагнетанием Европой и Скандинавией международной обстановки.

Российские власти не раз заявляли, что у Москвы нет планов нападать на европейские страны. 27 ноября президент России Владимир Путин выразил готовность «как угодно» зафиксировать положение, что РФ не будет нападать на Европу.

Ранее Германию уличили в ускоренной подготовке к войне с Россией.

Переговоры о мире на Украине
