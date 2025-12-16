Патриарх Кирилл раскрыл число уголовных дел, возбужденных против клириков УПЦ

На Украине возбудили 208 уголовных дел против служителей канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе ежегодного епархиального собрания Москвы, передает сайт Русской православной церкви (РПЦ).

«Всего же к настоящему времени возбуждено 208 уголовных производств в отношении клириков канонической церкви, лишены украинского гражданства и права проживания на Украине 19 священнослужителей, включая блаженнейшего митрополита Киевского и всей Украины Онуфрия», — сказал патриарх.

Кирилл добавил, что за последние четыре года 40 священнослужителей были осуждены на разные сроки тюремного заключения. Патриарх отметил, что сегодня клирики УПЦ претерпевают гонения.

В ноябре в Службе безопасности Украины сообщили, что против священников канонической УПЦ с февраля 2022 года завели более 200 уголовных дел. Среди фигурантов дел 27 высших чинов церкви: митрополиты и архиепископы. Их подозревают в работе на Россию.

Ранее Небензя заявил, что Трамп не мог поверить в преследование православной церкви на Украине.