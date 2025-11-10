На Украине завели более двухсот уголовных дел против УПЦ

Более 200 уголовных дел заведено на Украине против священников канонической Украинской православной церкви (УПЦ) с февраля 2022 года. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ).
«С 2022 года по материалам службы безопасности начато 208 уголовных производств по антиукраинской деятельности и другим преступлениям со стороны представителей УПЦ», — говорится в сообщении.
Отмечается также, что среди фигурантов дел 27 высших чинов церкви: митрополиты и архиепископы. Их подозревают в работе на Россию.
В сентябре сообщалось, что бывший депутат украинской Верховной рады, бизнесмен, а также протодиакон УПЦ Вадим Новинский заочно арестован по решению украинского суда. Ему были предъявлены обвинения в государственной измене, а также в нарушении равноправия граждан по признакам расовой, национальной, региональной принадлежности и религиозных убеждений.
Позже сообщалось, что на Украине сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК), выполняющего функции военкомата, провели мобилизацию протодиакона УПЦ.
Ранее сотрудники военкомата Украине похитили священника УПЦ.