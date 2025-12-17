На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В НАБУ объяснили, почему не публикуют «пленки Миндича»

НАБУ: расследование коррупции не позволяет публиковать пленки Миндича
Еврейская община города Днепр

Расследование крупного коррупционного дела, связанного с приближенным к президенту Украины Владимиру Зеленскому предпринимателем Тимуром Миндичем, еще не завершено, поэтому публикация записей прослушки его квартиры может навредить следствию. Об этом в интервью РБК-Украина заявил руководитель подразделения детективов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Александр Абакумов.

«Сейчас мы собираем и анализируем доказательства о других участниках преступной организации», — заявил он.

По словам представителя НАБУ, для расследования важно сохранить целостность доказательной базы и не дать фигурантам лишних подсказок по поводу того, что именно и как было зафиксировано.

До этого депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что жена Зеленского Елена фигурирует на пленках, которые являются ключевым доказательством в деле о коррупции в энергетической сфере страны.

10 ноября НАБУ сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых по делу проходит Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником и «кошельком» украинского лидера. Через две с лишним недели украинский лидер уволил главу своего офиса Андрея Ермака на фоне обысков НАБУ в его квартире.

Ранее в Раде анонсировали пополнение в списке фигурантов дела «кошелька Зеленского».

