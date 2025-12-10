В Раде анонсировали пополнение в списке фигурантов дела «кошелька Зеленского»

В среду, 10 декабря, станут известны новые имена фигурантов дела бизнесмена Тимура Миндича, среди которых будут числиться члены украинского правительства. Об этом написал депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

В настоящее время в Раде проходит заседание временной следственной комиссии по этому делу. Докладчиками выступят Государственное бюро расследований (ГБР), Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Финансовый мониторинг.

«Судя по имеющимся материалам, сегодня пару новых фамилий из пленок вы услышите. Даже одного из членов правительства», — написал нардеп.

По словам Железняка, председатель Госпогранслужбы Сергей Дейнеко, которого хотели допросить о выезде фигурантов за границу, по всей видимости, «решил прятаться от народных депутатов».

10 ноября НАБУ сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых по делу проходит бизнесмен Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником и его «кошельком» президента Украины Владимира Зеленского. Через две с лишним недели украинский лидер уволил главу своего офиса Андрея Ермака на фоне обысков НАБУ в его квартире.

Ранее Захарова назвала Украину центром международной коррупции.